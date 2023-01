Johnson: „Putin hat mir persönlich gedroht“

Dies schilderte Johnson der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge in einer BBC-Dokumentation mit dem Titel „Putin Vs the West“, die am Montag ausgestrahlt werden soll. Wie andere westliche Regierungschefs hatte der damalige Premierminister kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 versucht, Putin von seinem Kurs abzubringen. Dabei sollen die Äußerungen während eines sehr langen Telefonats gefallen sein.