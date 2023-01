Scholz: „Ich werde wieder mit Putin telefonieren“

Ukraine: Sanktionen gegen Raiffeisen und UniCredit

In einer Videobotschaft kündigte Selenskyj Strafen gegen Firmen und Unternehmer an, die im Auftrag des „Aggressorstaates“ Personal und Militärtechnik per Bahn transportieren, darunter russischen Leasingtöchter der Großbanken Raiffeisen und Unicredit. Auch Firmen aus dem Nachbarland Belarus, die Russland bei Transporten unterstützen, stehen auf der Liste. Russland hat das Nachbarland am 24. Februar vergangenen Jahres überfallen. Seither ist Krieg.