ÖSV-Adler Kraft: Darum schwächelt Immunsystem

Am Kulm, einst Hotspot für die High Society, steht wieder der Sport im Mittelpunkt. Das, was die Adler in der Obersteiermark gezeigt haben, war von allerhöchstem Niveau. Und lässt die Vorfreude auf die Heim-WM 2024 steigen! „Die wird riesig“, fiebert ihr Kraft entgegen. „Wie hier alles aufgezogen wird, ist super.“ Besonders ein Detail hat es ihm angetan: „Die Siegerehrung im Ort war ein Erlebnis.“ Dort will er wieder dabei sein, wenn es um Edelmetall geht.