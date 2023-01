Gelungener Rettungseinsatz: Frau im Flug geborgen

Da eine Seilbergung ebenso wenig möglich war wie das Landen des Hubschraubers in der steilen Hanglage, wurde unter Mithilfe des am Boden befindlichen Notarztes und eines Polizisten die Verunfallte in den im Schwebeflug wartenden Hubschrauber gehoben und so von der Unfallstelle abtransportiert. Die Verletzte wurde anschließend in das Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen.