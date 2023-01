Trump „verärgerter und engagierter als je zuvor“

Unauffälliges Verhalten

Nichtsdestotrotz hat Trump seit dem offiziellen Beginn seiner Kandidatur im November bisher ein unauffälliges Verhalten an den Tag gelegt. Die beiden Veranstaltungen zum Auftakt in Salem und Columbia, wo er zu etwa 200 Teilnehmenden sprach, waren vergleichsweise gedämpft. „Wir brauchen einen Präsidenten, der ab dem ersten Tag bereit ist, loszulegen“, sagte Trump etwa. Veränderungen in der politischen Botschaft des 76-Jährigen waren nicht zu erkennen. Er wiederholte etwa seine vielfach widerlegten Vorwürfe des Wahlbetrugs und kritisierte Gegnerinnen und Gegner in den eigenen Reihen. Diese könnten „sogar noch gefährlicher als Demokraten“ sein.