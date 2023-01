Olga Mikutina nach verpatzter Kür EM-Zwölfte

Siegerin Gubanova ist in Russland geboren, lebt und trainiert in ihrer Heimat, startet aber für Georgien. Russland, das wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine von der EM ebenso wie Belarus ausgeschlossen wurde, hatte im vergangenen Jahr bei der EM in Tallinn durch Kamila Walijewa, Anna Schterbakowa und Alexandra Trussowa Gold, Silber und Bronze gewonnen. Die heute 16-jährige Walijewa war vor den Olympischen Winterspielen 2022 positiv auf ein verbotenes Dopingmittel getestet worden.