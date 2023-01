Mehr als 160 Tote durch Kältewelle in Afghanistan

Viele Gegenden nur schwer erreichbar

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben diese Woche 17 Menschen allein in einem einzigen Dorf in der nordöstlichen Provinz Badachschan an „akuten Atemwegsinfektionen“. Aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse ist das Gebiet laut WHO für Helfer nur schwer erreichbar.