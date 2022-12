NGOs stellten ihre Arbeit in Afghanistan ein

„Wir können Kinder, Frauen und Männer in dringender Not nicht ohne unsere weiblichen Angestellten erreichen“, sagten die Hilfsorganisationen Care, Save the Children und die Norwegische Flüchtlingshilfe am Sonntag. „Während wir über diese Ankündigung Klarheit gewinnen, setzen wir unsere Programme aus und fordern, dass Frauen und Männer gleichermaßen weiter lebensrettende Unterstützung in Afghanistan leisten können“. Von der Forderung der Taliban sollen tausende Arbeitsplätze betroffen sein. Die NGO International Rescue Committee hatte zuvor von mehr als 300 Mitarbeiterinnen in dem Land gesprochen, die entscheidend für die „Auslieferung von humanitärer Hilfe“ seien.