Alleinerzieherin soll 895 Euro im Monat zahlen

Neuvertrag mitten in der Heizperiode

„Das Problem ist, dass Frau B. als Neukundin mitten in der Heizperiode zu uns gekommen ist. Der Teilbetrag wird anhand des aktuellen Verbrauchs bemessen und der ist eben sehr hoch“, so eine Sprecherin des Energieunternehmens. Ob ein solcher Automatismus in Zeiten extrem hoher Energiekosten den Kunden zumutbar sei, wollte oder konnte man nicht beantworten. Aber: Man werde sich mit Frau B. zusammensetzen, um eine Lösung zu finden, zudem habe man die Preise für Neukunden gesenkt.