Die Wohnung in der Kudlichgasse 35 in Favoriten von Kristina K. (33) platzt schon aus allen Nähten. Auf nur 47 Quadratmetern wohnt sie dort in zwei Zimmern mit ihrem Lebensgefährten und zwei Kindern (13 und 2 Jahre). Jetzt ist auch noch Nachwuchs unterwegs. Schön langsam wird es eng. „Ich bin verzweifelt. Wir haben einfach keinen Platz mehr. Mein Mann und ich müssen schon in der Küche schlafen!“, so die bald dreifache Mutter zur „Krone“.