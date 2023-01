Schwangere will schnell raus aus Schimmelwohnung

Der Verputz im Badezimmer fiel schon mehrmals von der Decke. Kerstin O.´s siebenjährige Tochter konnte beim Zähneputzen nur mit Glück herab prasselnden Teilen ausweichen. Nun bekommt die 31-Jährige noch ein Baby - und will raus aus ihren 47 Quadratmetern in der Schüttaustraße. „Ich habe Angst, dass mir oder meinen Kindern etwas passiert“, so die Donaustädterin.