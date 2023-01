Raketenangriffe lösten keine neue Fluchtwelle aus

Mehr als 90.000 Ukrainer in Österreich

Laut den Vereinten Nationen sind bisher knapp acht Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet, 92.019 von ihnen kamen nach Österreich. Das ist etwas weniger als die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Klagenfurt. In der Ukraine kommen noch etwa 6,5 Millionen Flüchtlinge innerhalb des Landes hinzu. „Man kann einen Vergleich mit Bosnien und dem Balkan anstellen, aber die Fluchtbewegung war nicht so groß, obwohl der Konflikt mehrere Jahre andauerte“, sagte der UNHCR-Chef. Österreich könne zudem stolz auf die hohe Zahl an Flüchtlingen sein, die das Land seit 2015 aufgenommen habe.