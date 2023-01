UNHCR: Größte Flucht seit Zweitem Weltkrieg

Fast acht Millionen in Europa

Alleine in Europa hat die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge fast acht Millionen erreicht. Das UNHCR verzeichnete am Donnerstag insgesamt 7.915.287 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine in ganz Europa, unter ihnen 90.994, die in Österreich als Vertriebene temporären Schutz erhielten.