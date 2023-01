Russin erfand „Diskriminierung“ an der Uni Wien

Eine russische Studentin, die am Mittwoch bei einem Treffen mit Wladimir Putin über ihre Diskriminierung als Russin in Österreich klagte und um einen Job in Kreml bat, hat dem russischen Präsidenten offenbar einen Bären aufgebunden. Eine Petition der Universität Wien über Russland als Terrorstaat, deren Unterzeichnung Darja S. verweigert haben will, hat es laut einer Sprecherin der Uni in der beschriebenen Form nie gegeben.