„Brauchen mehr Abkommen mit Herkunftsländern“

Für die niedrigen Quoten gibt es EU-weit mehrere Gründe: So setzen etwa viele EU-Staaten ihre Entscheidungen nicht konsequent um, zudem nutzen nur wenige Länder die Möglichkeit, die EU-Agentur Frontex für Abschiebeflüge einzuspannen. Hinzu kommen, wie bereits erwähnt, fehlende Kooperationen mit Drittstaaten. Beim Treffen der Innenministerinnen und Innenminister werden keine Beschlüsse erwartet. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden sich am 9. und 10. Februar in Brüssel zu Migration und Asyl beraten.