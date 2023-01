Moshammer-Mörder ist im Irak wieder frei

Der Mord an Rudolph Moshammer hatte im Jänner 2005 für Entsetzen gesorgt. Moshammer, der seine Homosexualität nie öffentlich gemacht hat, hatte den damals 25-jährigen Täter auf der Straße in der Münchner Innenstadt angesprochen. Der Iraker kam in das Haus des Modemachers im Münchner Vorort Grünwald und erdrosselte den 64-jährigen Moshammer mit einem Stromkabel. Vorausgegangen sein soll ein Streit um das Geld für sexuelle Dienste.