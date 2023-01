Die Linzer Digital-Uni braucht schon neuen Namen

Aus praktischen Gründen überlege man eine Umbenennung, um Verwechslungen mit dem postgradualen Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Maria Gugging (Niederösterreich) zu vermeiden, teilte der Minister im Wissenschaftsausschuss des Nationalrates kürzlich mit. Er sagte bei der Sitzung am 17. Jänner auch, heuer im Herbst werde nicht der volle Studienbetrieb am IDSA aufgenommen, sondern man beginne mit ersten Studiengängen und werde diese dann systematisch erweitern.