Westen „nahezu in echten Krieg“ gegen Russland eingetreten

Am Montag hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow geäußert, dass die USA und ihre Verbündeten bereits in einen „nahezu echten Krieg“ gegen Russland eingetreten seien. Laut ihm bereitet sich der Westen schon lange darauf vor und versucht, die russische Sprache und Kultur in der Ukraine zu zerstören. Auch beschuldigt der Minister die NATO, die EU und die USA, eine Lösung des Konflikts zu blockieren.