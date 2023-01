Putins TV-Hetzer droht mit Zerstörung Berlins

Botschaft an NATO: „Träumt weiter“

Dabei will der Top-Propagandist die Pläne der NATO durchschaut haben - sie kämpfe gerissen und gebe dabei vor, nicht am Krieg beteiligt zu sein. Aber: Russland habe dies durchschaut. „Träumt weiter“, lautet der Tenor. Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius würde als einer der „Dummköpfe“ in die Geschichte eingehen, die dafür verantwortlich gewesen seien, dass sich die Bundesrepublik in eine direkte Kampfzone verwandelt habe.