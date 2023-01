Gutachten-Hürdenlauf wegen kleiner Waisenrente

Keine Gutachten-Einsicht

Was die Familie noch viel mehr ärgert, die PVA Oberösterreich verweigerte ihr, das Gutachten zu bekommen. „Das kann ja nicht sein“, sagt Huber. Und natürlich kann es das wirklich nicht sein, wie eine Nachfrage der „Krone“ bei der PVA in Wien ergab. „Selbstverständlich kann man in die Gutachten Einsicht nehmen“, heißt es da. Warum der Familie das in OÖ verweigert wurde, kann man auch in Wien nicht erklären.