Villacherin springt bei Jugend-Olympia zu Gold

Die Villacherin Kristina Holzfeind gewinnt am Dienstag bei den europäischen Olympischen Jugendspielen in Ravascletta (It) den Titel im Big Air. Dabei setzt sie sich in drei Durchgängen mit 156,3 Wertungspunkten gegen Sam Van Lieshout (Hol/143,5) und Teamkollegin Selin Lakatha (139,5) durch.