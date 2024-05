Scarlett Johansson wettert über ähnliche KI-Stimme

OpenAI arbeitet daran, „Sky“ zu pausieren

OpenAI arbeite an einer Möglichkeit, „Sky“ zu „pausieren“, hieß es im Onlinedienst X. „Wir haben Fragen darüber gehört, wie wir die Stimmen in ChatGPT ausgewählt haben, insbesondere Sky.“ Das Unternehmen erklärte, mit professionellen Sprechern an synthetischen Stimmen gearbeitet zu haben, die es „Breeze“, „Cove“, „Ember“, „Juniper“ und „Sky“ nennt.