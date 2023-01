ÖSV-Juniorinnen gehen auch im Slalom leer aus

Die ÖSV-Juniorinnen sind bei der Heim-WM in St. Anton auch in ihrem letzten Rennen leer ausgegangen. Valentina Pfurtscheller wurde am Dienstag im Slalom als einzige Österreicherin in der Wertung 16., mit Natalie Falch schied die zweite ÖSV-Starterin im Finale aus.