NEOS stimmen U-Ausschuss-Verlängerung nicht zu

Mit dem Verlängerungsantrag würden „die parteipolitischen Spielchen weiter fortgesetzt“, begründete NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper ihr Nein. „Anstatt einen Antrag einzubringen, der keine Aussicht auf eine Mehrheit hat, hätte jeder, der ernsthaft Interesse an weiterer Aufklärung hat, dem Befragungstag am 30.1. zustimmen müssen oder sich früher auf einen Arbeitsplan einigen können“, meinte Krisper in einer Stellungnahme in Richtung SPÖ und FPÖ.