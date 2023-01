24 Millionen Euro für moderne „Vila“ in Pamhagen

19 neue Residenzen

Die Seewinkelhalle wurde „softsaniert“, Ton- und Lichtanlagen dabei erneuert. Dem noch nicht genug, werden auch noch 19 Residenzen am See dazugebaut. Rund 90.000 Nächtigungen verzeichnete die Pannonia im Vorjahr, mit den jetzigen Maßnahmen will man die 100.000 knacken. Investitionsvolumen des Projektes: 24 Millionen Euro. Die Stammbelegschaft blieb dank betriebsinterner Seminare trotz Schließung auch über den Winter beschäftigt. Im Sommer werden wieder bis zu 240 Mitarbeiter für die Gäste da sein.