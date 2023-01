„Rasurbefehl“ sorgt für Spott in russischer Armee

Nur wenig Rückhalt für neuen Befehlshaber

Indessen kommt die russische Armee auch unter der neuen Führung nicht wirklich in die Gänge - die Truppen kämpfen vor allem mit operativem Stillstand und hohen Verlusten in den Gefechten. Die gesetzten Prioritäten des neuen Befehlshabers in der Ukraine dürften dabei die Befürchtungen seiner vielen Skeptiker in Russland weiter bestätigen.