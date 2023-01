Kriechmayr ist Cash-Kaiser von Kitz - und spendet

Nützte Vincent Kriechmayr aus, der Oberösterreicher darf sich nach den Rängen eins und fünf in den Abfahrten Cash-König von Kitz nennen, verdiente 117.000 Euro. Wovon nicht alles in die eigene Tasche wandert. Denn im Sommer gründete Vinc gemeinsam mit dem zurückgetretenen Matthias Mayer die ÖSV-Speed-Charity. Zehn Prozent ihres Preisgeldes gibt mittlerweile die gesamte Abfahrts-Truppe für gute Zwecke ab. „Es war unser Gedanke, dass wir was abgeben, weil wir viel Glück haben, dass wir unseren Sport machen dürfen und damit Geld verdienen. Wir haben auch eine Vorbildfunktion, dass die Leute sehen, dass wir nicht nur auf uns schauen“, erklärt Vinc.