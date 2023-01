Doskozil würde aktuell Rot-Grün-Pink präferieren

Mit Blick auf die Gesundheitsreform steigt der aktuelle Vorsitzende der LH-Konferenz gegen die Ärztekammer in den Ring. „Die Ärztekammer hat nur deswegen so viel Macht, weil wir sie bundesgesetzlich mit so viel Macht ausgestattet haben. Wer sagt denn, dass die Ärztekammer diese Macht braucht. Das gehört beseitigt“, meint Doskozil - in der Überzeugung, dass das Gesundheitssystem „komplett neu gedacht“ werden müsse.