Tschofenig bester ÖSV-Adler ++ Lokalmatador jubelt

Nun wartet Hit am Kulm

Kraft ist nach 16 von 32 Bewerben unverändert Vierter. Der am Vortag vor Granerud und Kobayashi zu seinem 27. Sieg gesegelte Salzburger landete diesmal bei wechselnden Bedingungen im geschlagenen Feld. Junioren-Weltmeister Tschofenig kam hingegen neuerlich in die Top-10, über 15 Zähler hinter Eisenbichler musste der 20-Jährige aber weiter auf seinen ersten Podestplatz warten. Die nächsten zwei Chancen erhält er in wenigen Tagen auf der Kulm-Flugschanze in der Steiermark.