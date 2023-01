Kilde denkt an Shiffrin: „Das wäre ein Traum“

Dichtes Programm und kurze Party

Genauso wie ein baldiges Treffen der beiden schwierig wird. Kilde will am Mittwoch im Riesentorlauf von Schladming starten. Für Shiffrin geht es nach dem Super-G von Cortina am Sonntag weiter auf den Kronplatz, wo schon am Dienstag ebenfalls ein RTL am Programm steht.