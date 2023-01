Kitz-Sieger Kilde: „Mache das einmal im Leben“

Kollege bricht sich Wadenbein

Als vierfacher Saisonsieger in der Abfahrt war Kilde als Lauberhorngewinner an den Hahnenkamm gekommen. Bis zum zweiten Training verlief alles plangemäß, dort brach beim Griff in den Schnee ein Knochen in der rechten Hand. Mit Bandage und Schmerzmitteln wurde er rennfit, vermied in der ersten Abfahrt am Freitag aber nur mit Bravour einen Abflug ins Netz. Dem nicht genug zog sich sein Teamkollege Henrik Röa bei einem Sturz im Zielschuss einen Bruch des Wadenbeins zu.