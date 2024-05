Ferrari präsentiert Sonder-Lackierung für Miami-GP

Mit den Worten „Looking BLUE-tiful“ hat die Scuderia am Mittwoch die Sonderlackierung für das Rennwochenende in Florida präsentiert. Nachdem der Formel-1-Rennstall einen neuen Look angekündigt hatte, waren Fans von einem völlig blauen Boliden ausgegangen – ganz so extrem hat sich Ferrari dann doch nicht aus dem Fenster gelehnt, wenngleich die Änderungen deutlich erkennbar sind.