Friedvoller Sturm | Affen und Schweine

Friedvoller Sturm. Nein, Wien ist - gottlob - weder Brasilia noch Washington. Bei uns stellten sich mehr als 25.000 Menschen selbst bei regnerischem Wetter bis zu drei Stunden an, um am vergangenen Wochenende das renovierte Parlament zu bewundern. Überwältigend auch das Interesse an den „Krone“-Spezialführungen: Viele tausend Leserinnen und Leser nahmen an unserer Verlosung teil. Die glücklichen Gewinner waren begeistert von den besonderen Einblicken, die ihnen an zwei Abenden in der abgelaufenen Woche geboten wurden. Die Parlamente der USA und Brasiliens wurden bekanntlich auch gestürmt - aber keineswegs friedlich, sondern mit roher Gewalt, in den USA waren sogar Todesopfer zu beklagen. Und in beiden Ländern wurde die Demokratie durch den Sturm des Mobs schwer ramponiert. Bei aller Unzufriedenheit mit der Politik hierzulande: Selbst in einer der größten Vertrauenskrisen gegenüber der Volksvertretung stürmt man das Parlament nur friedvoll. Die Kritik am mehr als 400 Millionen Euro teuren Umbau bleibt (abgesehen von schrillen Tönen rund um den sauteuer angemieteten Sobotka-Flügel) leise. Die Österreicher sind wohl mehrheitlich stolz auf das Parlament. Doch es bleibt ein großes Aber.