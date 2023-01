„Sadistisch“: 60 Jahre Haft für Ausbeutung

Ray war bereits im April vergangenen Jahres in 15 Anklagepunkten für schuldig befunden worden - darunter Erpressung, gewalttätige Übergriffe und Geldwäsche. Der Mann war im Jahr 2010 in das Wohnheim seiner Tochter am Sarah Lawrence College, einer kleinen Hochschule im New Yorker Vorort Bronxville, eingezogen. Er schuf dort eine Art Sekte, indem er sich als Vaterfigur inszenierte und das Vertrauen von Freundinnen seiner Tochter gewann. Dabei machte er sich zunutze, dass seine Opfer unter mentalen Problemen litten, wie in Rays Verfahren im New Yorker Bezirk Manhattan geschildert wurde.