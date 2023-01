Hauser in der Verfolgung Elfte - Deutsche gewinnt

Vizeweltmeisterin Lisa Hauser hat in der Biathlon-Verfolgung von Antholz aufgrund von drei Strafrunden keinen Spitzenplatz geschafft. Die Tirolerin kam am Samstag vom zwölften Startplatz auf Rang elf. Der Sieg ging fast eineinhalb Minuten vor Hauser an Denise Herrmann-Wick.