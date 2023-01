Ohne Brüche und Blessuren über das Eis flitzen

Experten des KfV warnen, dass aufgrund der überdurchschnittlichen warmen Temperaturen dieses Winters Eislaufen auf vielen beliebten Natureisflächen in Österreich nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. In der Regel bildet sich eine tragende Eisschicht erst nach mehreren aufeinanderfolgenden frostigen Tagen. Vereinzelte Kältezeiten sollten daher zur doppelten Vorsicht mahnen. Auch wenn eine Eisfläche befahrbar wirkt, sollte sie daher nur nach behördlicher Freigabe betreten werden. Also auf Warnschilder und -hinweise achten!