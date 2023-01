Entlang des Lechs ins winterliche Zug

Ein Walserdorf

Wintersportler aus den verschiedensten Ländern der Welt finden sich jedes Jahr erneut in der 1604 Einwohner zählenden Gemeinde ein. Geografisch betrachtet grenzt Lech an acht andere Gemeinden, wobei fünf davon in Vorarlberg und drei im benachbarten Tirol liegen. Im Gemeindegebiet vereinigen sich die Quellflüsse Formarinbach und Spullerbach zum Fluss Lech, der in weiterer Folge über Warth und das Tiroler Lechtal in Richtung Bayern fließt. Wie beispielsweise Damüls, Ebnit oder Mittelberg zählt auch Lech zu den Vorarlberger Walserdörfern - die Ortschaft wurde im 13./14. Jahrhundert von aus der Schweiz eingewanderten Walsern gegründet. Bis ins 19. Jahrhundert hieß die Gemeinde „Tannberg“, danach setzte sich der aus „Tannberg am Lech“ entstandene Name Lech durch.