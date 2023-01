Evakuierungen wegen vermeintlicher Fliegerbombe

Bei Bauarbeiten in der Durisolstraße in Wels war am Vormittag ein Baggerfahrer auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen. Ein Experte eines anwesenden Kampfmittelräumdienstes und ein sprengstoffkundiges Organ der Polizei vermuteten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Folge war eine Straßensperre und die Evakuierung mehrerer umliegender Gebäude - darunter Firmenkomplexe und auch ein Kindergarten. Die Aufregung war groß. Hunderte Mitarbeiter und Kinder wurden in Sicherheit gebracht.