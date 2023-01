„3 bis 5% der Männer schauen Kinderpornos!“

Kultur-Insider: „Es gab ein amorphes Gemurmel ...“

Kulturjournalist Heinz Sichrovsky kennt Florian Teichtmeister persönlich. Ob er in den vergangenen Jahren auch von dem Gerücht gehört habe? „Es gab ein amorphes Gemurmel von einer schirchen Scheidungsgeschichte. Das Ganze sei - so hat man es sich geflüstert - ein Racheakt der Ex-Freundin gewesen“, berichtet er. Auf Basis dieser Gerüchte hätte das Burgtheater zwar Teichtmeister eher in Nebenrollen besetzen sollen, aber eine Kündigung wäre für Sichrovsky zu viel gewesen. „Diese Vorverurteilungen sind für mich die Pest“, sagt er.