Personelle Überschneidungen auch im Burgenland

Fast in allen Bezirken

Wie sich nun zeigt, sind die beiden Bundesländer keineswegs die einzigen, in denen diese Personalpolitik angewendet wird. Im Burgenland gibt es ebenfalls derartige Überschneidungen. In jedem Bezirk außer in Oberwart ist der jeweilige Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer gleichzeitig auch der Organisationsreferent des Wirtschaftsbundes.