Ekelalarm um Trinkwasser-Behälter im Wienerwald

Vor schwerwiegenden Mängeln in einem alten Hochwasser-Behälter in Pressbaum (NÖ) warnt die Bürgerliste „WIR!“. Von einer harmlosen Schnecke in einem Lüftungsrohr und ordentlichen Qualitäts-Prüfbescheiden spricht der Bürgermeister. Fest steht: Die alten Gemäuer werden nun saniert.