ÖSV-Ass gibt überraschend Karriereende bekannt

Orter feierte am 3. Februar 2012 sein Debüt im Weltcup. Seitdem gewann er vier Goldmedaillen und eine Silbermedaille bei Juniorenweltmeisterschaften und durfte sich über Team-Bronze bei der nordischen Ski-WM in Lahti 2017 freuen. Ein österreichischer Staatsmeistertitel 2016 in Villach sowie mehrere Top Ten Ergebnisse im Weltcup, darunter ein fünfter Platz am legendären Holmenkollen in Oslo runden eine erfolgreiche Karriere ab, die heute für den gebürtigen Villacher endet. Der 28-Jährige absolvierte neben dem Spitzensport erfolgreich ein Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre. In diesem Bereich möchte Orter auch zukünftig Fuss fassen.