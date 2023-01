Öltanker in Thailand explodiert: Toter, Verletzte

Sieben Menschen würden noch vermisst, hieß es in dem Blatt. Das Unglück habe sich am Morgen (Ortszeit) bei Wartungsarbeiten, während das Schiff in der Provinz Samut Songkhram, südwestlich von Bangkok, angedockt war, ereignet, teilte die örtliche Feuerwehr auf Twitter mit. Die Wucht der Explosion war so groß, dass das Bein des Toten rund 500 Meter von seinem Körper entfernt gefunden wurde.