Schnitzel ist manchmal besser als Fleischersatz

Fischstäben aus Reisflakes, Schnitzerl aus Weizenprotein, Falafel aus Kichererbsen usw.: Die Palette veganer Produkte in heimischen Geschäften ist groß, die Liste an Herstellern derselben wird immer länger. „Pflanzliche Fleischersatzprodukte bestehen großteils aus Proteinen und weiteren Zutaten wie Fett, Salz, Wasser, Aromen oder Geschmacksverstärker“, erklärt Expertin Petra Rust vom Department für Ernährungswissenschaften an der Uni Wien der „Krone“.