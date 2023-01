„Massaker“ in Kalifornien: Sechs Menschen getötet

Ein „schreckliches Massaker“ hat sich am Montag laut der Polizei in der kalifornischen Ort Goshen ereignet. In den frühen Morgenstunden hörten Anrainer Schüsse und alarmierten die Polizei. Die Cops fanden sechs Leichen - darunter eine 17-Jährige und ihr sechs Monate altes Baby.