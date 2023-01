U-Kommission: Energie-Manager in Gesprächslaune

Mit Stadtwerke-Vize-Generaldirektor Peter Weinelt und Wien-Energie-Chef Michael Strebl standen diesmal zwei direkt Betroffene der Turbulenzen des vergangenen Jahres Rede und Antwort. Die Notkompetenzen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro standen im Zentrum der Befragung. So gab Weinelt Einblick in die Kommunikation zwischen Stadt, Stadtwerken und Wien Energie. Weinelt: „Monatlich gibt es einen persönliches Jour fixe mit Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ).“