Der „Wolf“ von Schenkenfelden heißt „Nessi“

Ein echter Wolf ging dagegen in Fornach im Bezirk Vöcklabruck in die Fotofalle. Er ließ sich am 28. Dezember des Vorjahrs knipsen, Experten sind sicher, dass es kein Doppelgänger war. In Leonstein und Molln hinterließ ein Wolf seine DNA in getöteten Schafen – er kommt aus Italien.