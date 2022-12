Wie man den Wolf das Fürchten lehren könnte

Seit dem Jahr 2009 werden in Österreich Wölfe mithilfe genetischer Nachweise genau beobachtet. Und dieses Monitoring zeigt, dass die Zahl der Raubtiere in den vergangenen vier Jahren sprunghaft angestiegen ist. Aus Deutschland und Polen drängen die Tiere in die nördlichen Regionen Ober- und Niederösterreichs, wo sich inzwischen schon mehrere Rudel gebildet haben. In Tirol und Kärnten wandern Wölfe unterdessen aus Italien und Slowenien ein.