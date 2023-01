Skispaß kehrt vermutlich am Wochenende zurück

Vollbetrieb am Feuerkogel

Durch die Kombination von Neu- und Kunstschnee hofft man auch in Kirchschlag und am Hansberg mit einem „Neustart“ spätestens ab Samstag. „Wir brauchen zwei bis drei kalte Tage, dann können wir wieder fahren“, sagt Michael Eggner, von der Schischule Kunterbunt in Kirchschlag.