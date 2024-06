Wer zahlt entstandenen Schaden nach Brandstiftung?

Warum und vor allem: Wer macht so etwas? Diese Frage stellen sich nicht nur die betroffenen Anrainer der Anastasius-Grün-Straße in Linz, sondern auch die Ermittler. Wie berichtet, wurden von einem bisher Unbekannten wahllos vier Fahrzeuge verschiedener Zulassungsbesitzer in der Nacht auf Dienstag in Brand gesetzt und völlig zerstört.